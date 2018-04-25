В Европе осталась одна страна без коронавируса

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Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.

По его словам, с начала эпидемии в стране обследовали более 2000 человек. Под наблюдением врачей на данный момент находятся 392 человека, передает «Интерфакс».

«Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро», — добавил Галич.

Он призвал сограждан не распространять паникерские настроения и дезинформацию. Так, полиция столицы Черногории Подгорицы задержала на 72 часа ее жителя по обвинению в распространении дезинформации о коронавирусе в стране. «В отношении гражданина выдвинуто обвинение в распространении ложных новостей, которыми он вызвал беспокойство в обществе», — сообщили в полиции.