В Европе осталась одна страна без коронавируса

Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
По его словам, с начала эпидемии в стране обследовали более 2000 человек. Под наблюдением врачей на данный момент находятся 392 человека, передает «Интерфакс».
«Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро», — добавил Галич.
Он призвал сограждан не распространять паникерские настроения и дезинформацию. Так, полиция столицы Черногории Подгорицы задержала на 72 часа ее жителя по обвинению в распространении дезинформации о коронавирусе в стране. «В отношении гражданина выдвинуто обвинение в распространении ложных новостей, которыми он вызвал беспокойство в обществе», — сообщили в полиции.
В Институте общественного здравоохранения Черногории подчеркнули, что сейчас ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19 в стране не выявлено, и в случае выявления даже одного такого случая общественность будет оповещена незамедлительно.
Накануне в Институте общественного здравоохранения Черногории призвали население следовать инструкциям органов здравоохранения.
По последним данным, в мире подтверждено 126 631 случай заражения COVID-19, умерли 4638 заболевших. Вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией.NEWSru.com
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