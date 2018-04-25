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В Европе отказываются считать коронавирус страховым случаем

Фото pixabay.com

Страховые компании ЕС отказываются считать коронавирус случаем, попадающим под действие полисов.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом было заявлено в Европейской ассоциации страховых агентств. Теперь страховщики не станут покрывать расходы пациентов на лечение коронавируса и компенсировать убытки бизнеса.

По мнению страховых агенств Венгрии, страховые полисы для бизнеса не должны покрывать убытки, которые несет предприятие из-за официальных указов правительства. А карантин, как известно — это официальный указ. Страховые службы, таким образом, перекладывают ответственность на органы власти.

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