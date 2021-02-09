В Европе ответили на высылку дипломатов из России

«Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности», — написала глава МИД Анн Линде в Twitter.

Германия, в свою очередь. высылает дипломата из посольства России в Берлине.