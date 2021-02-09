Германия, Польша и Швеция в понедельник, 8 февраля, объявили о высылке российских дипломатов в ответ на аналогичное действие Москвы.
«В ответ на необоснованную высылку МИД РФ польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани», — заявил в в Twitter польский МИД.
«Мы сообщили российскому послу, что представителя российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности», — написала глава МИД Анн Линде в Twitter.
Германия, в свою очередь. высылает дипломата из посольства России в Берлине.
Напомним, на прошлой неделе РФ выслала дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в акциях в поддержку Алексея Навального.
Все страны и Евросоюз осудили действия России.korrespondent.net
“В Европе ответили на высылку дипломатов из России”
Надо воспитывать правильно тех кто представляет свою страну за рубежом, а не бегает как правокатор по митингам, продвигая кухарок и всякую не достойную шушеру. А России не впервой испытывать давление. Выслали и выслали. Просто смотришь все эти новости , эту возню и думаешь — куда делся здравый смысл, все поставлено на продажу и бывший Евросоюз не знает кого пригрел на своей груди, начиная с того что позволил у себя уничтожать одну страну за другой и если позволит объединиться кое кому , уничтожив Белорусь , в третью речь Посполитую . Не хотелось бы предрекать, но это будет конец миру и конец теперешней Европе- будет перераздел или того хуже-вечность……