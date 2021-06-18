В Европе ожидается аномальная жара

Аномальная жара ожидается в ближайшие дни в Центральной Европе. Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня предупредила Европейская метеорологическая служба. Высокие тепловые нагрузки и повышенный риск лесных пожаров наступят в ближайшие дни в Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и на Балканах.
С южным течением в европейский континент приходит горячий воздух субтропического происхождения. Воздух станет более влажным и, следовательно, заметно более душным, говорится в предупреждении метеорологической службы. На узких прибрежных полосах и в предгорьях Альп жара будет не такой экстремальной.
Литовская гидрометеорологическая служба предупреждает, что с 18 по 22 июня в Литве ожидается сильная жара. Местами дневная температура будет достигать 30-33 градусов.
Власти предупредили своих граждан без нужды не выходить из своих жилищ, подолгу не находиться под солнцем и почаще пить воду. Не забывайте также о том, что детей и домашних питомцев нельзя оставлять в машине даже на короткое время. Будьте осторожны на воде и с огнем. Особенно – в лесах.