В Европе ожидается аномальная жара

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Аномальная жара ожидается в ближайшие дни в Центральной Европе. Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня предупредила Европейская метеорологическая служба. Высокие тепловые нагрузки и повышенный риск лесных пожаров наступят в ближайшие дни в Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и на Балканах.

С южным течением в европейский континент приходит горячий воздух субтропического происхождения. Воздух станет более влажным и, следовательно, заметно более душным, говорится в предупреждении метеорологической службы. На узких прибрежных полосах и в предгорьях Альп жара будет не такой экстремальной.