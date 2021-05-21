В Европе появился новый лидер по уровню заболеваемости COVID-19

«Дело в том, что в ряде европейских стран стремительно улучшается ситуация с коронавирусом», — отмечают специалисты.

В Швеции пик весенней волны эпидемии прошел в середине апреля и с тех пор ежедневный прирост заражений постепенно спадает.

За Швецией с показателем заболеваемости 577.38 на 100 тысяч населения за последние 14 дней, на втором месте — Литва (562.83), за которой следуют Кипр (521.84), Нидерланды (483.09) и Латвия (431.31). Для остальных европейских стран показатель заболеваемости меньше 300.

Ранее в четверг стало известно, что в ЕС достигли соглашения по COVID-сертификатам. Этот документ вступит в силу с 1 июля, рассчитывают в Европарламенте. При этом «зеленый цифровой пропуск» получат только те граждане ЕС, которые вакцинировались лицензированным препаратом.