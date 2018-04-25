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В Европе провели полицейскую операцию против торговли детьми

By Massimiliano Mariani [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

В нескольких европейских странах прошла полицейская операция против торговли детьми, в результате которой задержаны 388 подозреваемых. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на полицейскую службу Евросоюза Европол в Гааге.

Кроме того, выявлены 249 потенциальных жертв, из них не менее 61 — несовершеннолетние. Возраст остальных еще предстоит установить.

Операция проводилась в первой половине октября совместно с правоохранительными органами Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) и нескольких других государств, в том числе Германии.

Она была направлена против организованных преступных банд, которые занимались торговлей детьми с целью сексуального насилия, использования их в качестве рабочей силы или для попрошайничества. Кроме того, по данным Европола, дети использовались преступниками для совершения различных преступлений, в частности контрабанды.

Как отмечает ведомство, внутри ЕС торговля детьми осуществляется, как правило, с помощью их родственников. Занимающиеся этим преступные банды действуют во многих странах и передают детей по системе ротации, говорится в заявлении. Среди их жертв часто оказываются несовершеннолетние беженцы из неевропейских стран.

belta.by

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