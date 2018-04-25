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В Европе ширится движение за запрет пальмового масла

Фото pixabay.com

Ассоциация немецких потребителей (DVA) призвала крупнейших ритейлеров Aldi, Spar и Lidl установить в их супермаркетах специальные полки, на которых гарантированно будут отсутствовать продукты, содержащие пальмовое масло.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-релиз ассоциации, в стране требуют, чтобы покупатели имели возможность не просматривать список ингредиентов каждого продукта, если они не хотят поддерживать своими деньгами отрасль промышленности, являющуюся причиной потенциальной экологической катастрофы. В Ассоциации пояснили, что главная цель инициативы – борьба с уничтожением тропических лесов. Помимо продуктов, содержащих пальмовое масло, DVA считает необходимым выставлять отдельно и продукты с пальмовым жиром и маслом пальмовых орехов, а также снабжать полки с этими товарами специальными информационными стендами.

В DVA говорят, что в интересах промышленников — производителей пальмового масла ежедневно вырубаются 20 га тропических лесов, что, по словам экспертов, грозит экологической катастрофой. Несмотря на то, что основную часть полученного пальмового масла используют для производства биотоплива, уже сегодня такое масло из-за своей дешевизны применяется в производстве большого количества продуктов питания и косметических средств. В Ассоциации отмечают, что вырубка тропических лесов способствует изменению климата, так как они ежедневно отфильтровывают углекислый газ из воздуха, а также приводит к ухудшению положения многих видов животных, в т.ч. орангутангов.

Пальмовое масло твердеет при комнатной температуре, хорошо смешивается с другими маслами, не окисляется при высокой температуре, как, например, подсолнечное масло. Мороженое с пальмовым маслом медленнее тает, губная помада с таким маслом приобретает более «кремовую» текстуру, а гель для душа лучше пенится. Кроме того, пальмовое масло очень дешево стоит, масличная пальма быстро растет и изобильно плодоносит. Пальмовое масло производят в основном в странах «третьего мира» (85 проц всего объема приходится на Индонезию и Малайзию), где рабочая сила недорогая, и зачастую отсутствует экологическое законодательство. В 2017 году только в ЕС было использовано 7,7 млн т пальмового масла, примерно половина — в виде биотоплива. Ежегодное потребление пальмового масла в среднем в мире составляет 8 кг на человека, отмечается в документе.

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