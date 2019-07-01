В Европе создадут первый в мире военный интернет

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Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета.

Проект будет называться Tactical Edge Networking (TEN). Он станет прототипом для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, штаб-квартира TEN будет находиться в немецком городе Кобленц, центр дизайна и прототипирования разместят в Амерсфорте, Нидерланды. На первом этапе с помощью TEN будет организована связь между наземными операциями немецкой армии и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов.

Создание TEN обойдется двум странам в несколько миллионов евро. Средства пойдут на закупку нового оборудования для армии, совместимого с TEN.