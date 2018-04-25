В Европе создадут сеть ультраскоростных железных дорог

Фото pixabay.com

Портал «Европульс» пишет, что в странах ЕС планируют создать сеть ультраскоростных железных дорог. Пассажирские составы смогут двигаться по Европе со скоростью 350 км/ч. Это позволит сократить время в пути вдвое.

Эксперты полагают, что перемещение на таких поездах будет быстрее, чем на самолётах, если учитывать путь до аэропорта и паспортный контроль.

Инициатором проекта выступила группа учёных Венского института международных экономических исследований (WIIW). Предложение было выдвинуто в рамках мер по восстановлению экономики ЕС после пандемии.

Специалисты полагают, что большая часть ж/д путей уже отвечает необходимым требованиям для запуска высокоскоростных поездов. Реконструировать придётся только четыре линии: Лиссабон — Хельсинки, Дублин — Париж (пролив Ла-Манш такие поезда будут преодолевать на паромах), Брюссель — Валлетта и Берлин — Никосия (также с использованием паромов).

Ещё одним эффектом от запуска высокоскоростных поездов станет сокращение объема выбросов парниковых газов на 5% за счёт снижения числа авиарейсов по Европе. Грузовые поезда также смогут использовать новую ж/д сеть, что приведёт к уменьшению объема автоперевозок.