В Европе усиливают меры по сдерживанию COVID-19

Фото pixabay.com

Европарламент и Еврокомиссия распространили рекомендации касательно двухнедельного карантина для сотрудников, которые ездят в районы Италии, где наблюдается вспышка коронавируса. Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Во Франции правительство призвало всех граждан, которые недавно вернулись из Италии, не посещать места скопления людей и не отправлять детей в школы. С таким же обращением к гражданам обратились власти Великобритании.

В Австрии, Венгрии, Люксембурге и Испании жителей попросили отложить свои поездки на Апеннины.

В Румынии на карантин отправлены около десяти человек, недавно посещавших итальянские регионы, в которых зафиксировано быстрое распространение коронавируса.