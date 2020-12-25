В Европе вновь запустят международные ночные поезда

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Четыре железнодорожные компании из Европы объявили о запуске новых маршрутов со спальными местами.

Эта новость знаменательна тем, что всего четыре года назад Deutsche Bahn, железнодорожный оператор Германии, распродал все вагоны со спальными местами, объявив их нерентабельными из-за низкого спроса.

Теперь ночные поезда вновь свяжут 13 городов Европы благодаря тому, что Германия, Австрия, Франция и Швейцария заключили договор об инвестиционном сотрудничестве для запуска продолжительных маршрутов. Это стало возможным потому, что в условиях пандемии коронавируса многие пассажиры отказываются летать на самолётах из-за большой скученности людей на борту, отдавая предпочтение ж/д поездкам.

К концу 2021 года планируется запустить ночные поезда между Веной и Парижем через Мюнхен, а также между Цюрихом и Амстердамом. Поезда между Цюрихом и Римом появятся с декабря 2022 года, а в декабре 2023 года от кроется маршрут между Веной и Парижем через Берлин и Брюссель, с декабря 2024 года ночные поезда свяжут Цюрих и Барселону.

Напомним, ранее Швеция заявила о восстановлении международного ж/д в 2022 году — страна планирует запустить поезда до Гамбурга и Брюсселя.