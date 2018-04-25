В Европе возросло количество хакерских атак

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На фоне эпидемии коронавируса количество кибератак в странах ЕС резко увеличилось.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные комиссии ЕС по вопросам цифровых рынков, за один только апрель их число превышает мартовские показатели в шесть раз. За прошедший месяц ежедневно фиксировались около 24 тысяч атак, а с 7 по 15 апреля цифры достигали 20 тысяч атак в день.

В докладе сообщатся, что чаще всего речь шла о фишинге, то есть мошенничестве через интернет с целью получения личных данных пользователей, номеров кредитных карт и паролей. Количество атак со стороны программ-вымогателей увеличилось на 19 проц. Их мишенью становились даже больницы и аэропорты. Подвергались атакам также предприятия оборонного значения. В Венгрии была зафиксирована даже попытка взломать сервер термальной бани. Зачем — непонятно.

Скорее всего, речь идет о некоем спортивном азарте, что, впрочем, не умаляет криминальный характер всей этой деятельности.