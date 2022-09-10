В Европе выданные россиянам шенгенские визы могут пересмотреть

Фото: flickr.com/dm1795

РИА Новости пишет, что, по словам еврокомиссара по внутренним вопросам Илвы Йохансон, выданные россиянам ранее шенгенские визы страны ЕС могут пересмотреть на национальном уровне.

Сейчас, по её информации, у россиян на руках есть менее 1 млн действующих шенгенских виз. В свете приостановки соглашения об облегчённом визовом режиме и последних рекомендаций ЕК, страны-члены ЕС будут иметь возможность пересмотреть действующие визы.