В Европе выданные россиянам шенгенские визы могут пересмотреть

РИА Новости пишет, что, по словам еврокомиссара по внутренним вопросам Илвы Йохансон, выданные россиянам ранее шенгенские визы страны ЕС могут пересмотреть на национальном уровне.
Сейчас, по её информации, у россиян на руках есть менее 1 млн действующих шенгенских виз. В свете приостановки соглашения об облегчённом визовом режиме и последних рекомендаций ЕК, страны-члены ЕС будут иметь возможность пересмотреть действующие визы.
Напомним, отмена соглашения по облегченному визовому режиму между ЕС и Россией произойдёт 12 сентября. Также Еврокомиссия опубликует рекомендации консульствам европейских стран по работе в новых условиях и усилению контроля за пересечением границ.tourister.ru