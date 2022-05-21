В Европе зафиксированы случаи новой болезни — оспы обезьян

Сообщается, что оспа обезьян чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, а заболевания за пределами этого региона чаще всего связаны с поездками туда.

«По данным британской службы здравоохранения, это редкая вирусная инфекция; заболевание как правило протекает сравнительно мягко, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель. Вирус не так легко передается от человека к человеку, и риск массового заражения, как сообщается, весьма низок», — пишет ВВС.

Европейское бюро ВОЗ также сообщило о случаях этого заболевания в Европе.

«Оспа обезьян передается при прямом контакте между людьми (при контакте с повреждениями кожи, выделениями из дыхательных путей, биологическими жидкостями), включая сексуальные контакты, или при контакте с контаминированными материалами. Оспа обезьян – это обычно самоизлечивающееся заболевание, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. Обычно инфекция вызывает легкие симптомы, может ощущаться зуд или боль в пораженных местах на коже; в некоторых случаях инфекция может протекать в более тяжелой форме», — говорится в сообщении ВОЗ.