В Европе завершилась крупная спецоперация против калабрийской мафии

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В Германии и Италии завершилась крупномасштабная операция, направленная против группировки, связанной с калабрийской мафией. Утром в среду, 5 мая, были проведены обыски более чем 80 объектов в двух странах и задержаны несколько человек, подозреваемых в связях с калабрийской группировкой Ндрангета, сообщила прокуратура в Констанце и главное полицейское управление в Равенсбурге.

В операции Платина, проведенной по итогам продолжавшихся около трех лет расследований, участвовали около 800 сотрудников правоохранительных органов. В Германии было произведено 46 обысков в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Северный Рейн — Вестфалия и Гессен, в Италии — 41 обыск в областях Пьемонт, Калабрия и Сардиния.

По данным прокуратуры в Равенсбурге, в Германии были выданы ордеры на арест трех человек, задержан один из них. В Италии в общей сложности было выдано 30 ордеров на арест, задержаны несколько человек. Кроме того, были изъяты носители информации, документы, телефоны, наркотики, наличные деньги, ценности на сумму не менее шести миллионов евро.

Контрабанда наркотиков и уклонение от уплаты налогов

Задержанным, среди прочего, вменяется в вину незаконный оборот наркотиков и контрабанда нескольких сотен килограммов кокаина из Нидерландов в Италию. Кроме того, в ФРГ группировку обвиняют в крупномасштабном уклонении от уплаты налогов в ходе поставок продуктов из Италии итальянским ресторанам и магазинам по всей Германии.

Ранее стало известно о расследовании итальянских властей в отношении сети наркоторговцев Ндрангета, которая осуществляет противозаконные операции в том числе на территории Германии. Операцией против мафиозной группировки руководит прокуратура в Турине. По ее данным, обыски также проведены в Румынии и Испании.

Основанная в 1897 году и базирующаяся в Калабрии Ндрангета является одной из наиболее могущественных мафиозных группировок в мире и уже долгое время осуществляет деятельность, в том числе, на территории ФРГ. Преступная организация, в рядах которой состоят около 10 тысяч человек, занимает доминирующее положение в международной торговле наркотиками. Кроме того, она занимается торговлей оружием и отмыванием денег, а также действует в строительном секторе и других отраслях экономики.