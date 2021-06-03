В Европу могут вернуться пассажирские дирижабли

Полёт на дирижабле будет занимать больше времени, чем на авиалайнере. К примеру из Ливерпуля в Белфаст можно будет добраться за пять с половиной часов, то как самолёт преодолевает это расстояние за час. За время он выбрасывает в атмосферу 67.75 кг вредных веществ, а дирижабль — всего 4.75 кг.

Airlander 10 является гибридом самолёта, вертолёта и дирижабля, первоначально в 2012 году его разработали для военных целей, экспериментальный полёт он совершил в 2016 году. Серийное производство летательных средств планируют начать уже в ближайшие месяцы. Одним из заказчиков дирижаблей станет шведская туркомпания OceanSky Cruises, которая намерена поставить их на маршруты полётов через Северный полюс.

Дирижаблю Airlander 10 — крупнейшее в мире воздушное судно, его длина — 92 м, грузоподъёмность — 10 тонн. Оболочка заполняется гелием, летательный аппарат может находиться в воздухе две недели, поднимаясь на высоту до 4.9 км и развивая скорость до 148 км/ч.

Проекты современных дирижаблей разрабатывают также в России, Израиле и Китае.