В Европу направляется ударная авианосная группа ВМС США

Фото pixabay.com

Американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщает издание UK Defence Journal.

Сообщается, что на борту авианосца базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C.

Авианосцы зайдут военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, а слишком большой для этого Gerald Ford останется на внешнем рейде в Спитхеде. Издание со ссылкой на ВМС США пишет, что в ударную группу входят семь подразделений помимо Gerald Ford.

«Группировка совместно с вооруженными силами нескольких союзников по НАТО примет участие в учениях, включая морской удар большой дальности, противовоздушную оборону, борьбу с подводными войнами и распределенные морские операции», — пишет издание.

Сейчас в европейских водах находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush. Он участвовал в учениях по обороне и сдерживанию НАТО Neptune Strike в Средиземном море, которые проходили с 14 по 28 октября.