В Европу нельзя будет попасть без теста на коронавирус?

Портал «Профи.Тревел» со ссылкой на информацию сервиса schengenvisainfo.com, полученную из собственных источников в Еврокомиссии, сообщает, что Евросоюз обсуждает возможность введения обязательной справки об отсутствии коронавируса при оформлении шенгенской визы.

Сообщается, что вероятность изменения правил оформления визы велика, и пакет документов должен будет содержать негативный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за две недели до подачи. Также ещё один тест предлагается проводить непосредственно перед поездкой. Когда появится вакцина, это требование может быть заменено обязательной вакцинацией.

Напомним, ряд экспертов турбизнеса прогнозируют восстановление международного туризма не раньше осени.