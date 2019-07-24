В Европу пришла вторая волна аномальной жары

В Западную Европу пришла вторая тепловая волна. В некоторых странах столбики термометров поднялись выше 40 градусов. Об этом накануне сообщило ВВС.
Так, во французском городе Бордо в понедельник зафиксировали температуру +41,2 градусов, что превысило рекорд 2003 года.
Метеорологи прогнозируют рекордные температуры по всей Европе на этой неделе, включая Бельгию, Германию и Нидерланды.
Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что такие тепловые волны носят «признак изменения климата».
«Как мы видели в июне, они становятся более частыми, они начинаются раньше, и они становятся более интенсивными», – отметила она.
На большинстве территории Франции власти объявили «оранжевый» сигнал тревоги – второй самый высокий уровень предупреждения.
Температура в Париже может достичь новых максимумов в четверг. На данный момент держится рекорд в +40,4 градусов, установленный в 1947 году.korrespondent.net