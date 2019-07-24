В Европу пришла вторая волна аномальной жары

Фото BFL/Томаса Лукшиса

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В Западную Европу пришла вторая тепловая волна. В некоторых странах столбики термометров поднялись выше 40 градусов. Об этом накануне сообщило ВВС.

Так, во французском городе Бордо в понедельник зафиксировали температуру +41,2 градусов, что превысило рекорд 2003 года.

Метеорологи прогнозируют рекордные температуры по всей Европе на этой неделе, включая Бельгию, Германию и Нидерланды.

Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила, что такие тепловые волны носят «признак изменения климата».

«Как мы видели в июне, они становятся более частыми, они начинаются раньше, и они становятся более интенсивными», – отметила она.

На большинстве территории Франции власти объявили «оранжевый» сигнал тревоги – второй самый высокий уровень предупреждения.

Температура в Париже может достичь новых максимумов в четверг. На данный момент держится рекорд в +40,4 градусов, установленный в 1947 году.