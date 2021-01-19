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В Европу пришли рекордные морозы

Фото pixabay.com

Экстремальные морозы ударили по большей части Европы. В некоторых странах низкие температуры, достигли рекордных значений, сообщает  Associated Press.

Так, в ряде районов Польши температура в ночь на понедельник опустилась до минус 28 градусов по Цельсию — впервые за 11 лет. А в Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в отправлении и прибытии поездов.

В соседней Чехии зафиксировали самую холодную ночь в этом году, температура держалась на показателе в минус 20 градусов по Цельсию во многих частях страны.

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В минувшие выходные в Германии снегопад повалил много деревьев и стал причиной увеличения количества ДТП.

А в Стамбуле выпавший снег практически парализовал движение автотранспорта.

Напомним, на прошлой неделе в Испанию пришли рекордные морозы. Во многих районах центральной Испании прошел крупнейший за последние полвека снегопад. 

korrespondent.net

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