В Европу приходит аномальная жара

Фото из открытых источников

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В Бельгии, Австрии, Испании, Венгрии — ожидается от 30 до 40°C. К рекордной жаре готовится и Франция. В четверг в центре страны воздух может прогреться до 42-45°C, в Париже — до 40°C в тени, сообщает Stormnews со ссылкой на телеканал euronews.

По прогнозам метеорологов, во Франции может быть побит температурный рекорд, который был установлен 12 августа 2003 года и составляет 44,1°C.

Но есть и более пессимистические прогнозы. Согласно им, 27-28 июня температура на севере и востоке страны может подняться до 48°C. Жара, вызванная волной горячего воздуха из Африки и Испании и сильным антициклоном над Атлантическим океаном, продлится как минимум шесть дней, сообщает RFI.

Так называемая «волна жары» (canicule) накроет практически всю территорию Франции, за исключением Бретани. Как поясняют представители Météo France, «волна жары — это эпизод высоких температур днем и ночью в течение длительного периода», то есть более трех дней. Ожидаемая жара значительно превышает средние температурные показатели для второй половины июня.

Météo France заявляет, что после 1947 года жара в период с 18 по 28 июня наблюдалась только в 2005 году. Но сейчас ожидается, что волна жары будет гораздо более интенсивной, беспрецедентной для июня. Это объясняется поступлением в атмосферу очень жаркой воздушной массы из Магриба и Испании.

В Париже введен третий из четырех уровень плана по подготовке к жаре. Его власти создали после жары 2003 года, когда из-за рекордных температур в стране погибли 15 тысяч человек.

В ожидании наступления жары мэрия Парижа объявила третий из четырех возможных уровней опасности. Это означает, что будут мобилизованы дополнительные мощности лечебных учреждений и такие организации, как Красный Крест. Кроме того, будет включен так называемый план Vermeil, который предусматривает размещение самых уязвимых лиц (младенцев и людей преклонного возраста) в охлаждаемых помещениях, таких как универмаги, супермаркеты и общественные здания, отмечает RFI.

В столице страны на следующей неделе будут круглосуточно открыты парки и сады: там температура обычно на несколько градусов ниже, чем на улицах. Муниципальные службы также установят дополнительные фонтаны с водой и обустроят временные бассейны в спальных районах города. Бездомным раздадут бесплатные бутылки с охлажденной водой.

Кроме того, власти опасаются перебоев с электроснабжением и проблем с транспортом. Неблагоприятные погодные условия могут привести и к серьезному загрязнению воздуха.