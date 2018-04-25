В Евросовете призвали страны ЕС синхронизировать борьбу с COVID

Европейские страны должны активизировать совместные действия по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель написал в письме-приглашении к лидерам стран ЕС на саммит, опубликованном в среду, 28 октября.

Саммит состоится уже 29 октября в формате видеоконференции.

«Вторая волна COVID-19 сейчас идет на нас. Опять вся Европа испытывает ее влияние. В течение нескольких недель ситуация переросла от тревожной до опасной. Мы должны избежать трагедии», — написал Мишель.

Он добавил, что страны ЕС должны в ближайшее время договориться о совместимости мобильных приложений по отслеживанию контактов, которые также гарантировали бы конфиденциальность, и достичь консенсуса по общим правилам тестирования, самоизоляции и карантина.

«Вторая основа стратегии, которую необходимо реализовать, — это вакцины. Европа находится в авангарде выдающихся усилий, которые сделаны в этой области на мировом уровне. И этим она занималась не только ради себя, но и на благо всего мира», — продолжил Мишель.

Кроме того, политик подчеркнул необходимость дополнить систему тестирования кроме ПЦР-тестов проведением антигенных тестов, — хотя они в настоящее время считаются менее надежными — но могут быть более эффективными, давая результаты в течение 15 минут.

«А значит, они делают быстрым и простым идентификацию в больших масштабах лиц, являющихся носителями вируса и заразными, в частности, когда болезнь протекает бессимптомно», — резюмировал Мишель.

Напомним, что всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит. В Еврокомиссии заявили, что вакцин для всего населения не хватит и призвали правительства содружества установить приоритеты в вакцинации.