В Евросоюз из Турции пропустили уже 76 тысяч беженцев

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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкие пограничники пропустили в Евросоюз уже 76 тысяч беженцев. Об этом сообщает Daily Sabah.

«Более 76 тысяч мигрантов с пятницы покинули турецкие границы через Эдирне в Европу», — сказано в публикации.

Отмечается также, что в Греции и Болгарии эти данные пока не подтверждают.

Ранее сообщалось, что более 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС. Сирийские мигранты покидают Турцию через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне. Турция открыла границы после эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где погибли 33 турецких солдата в результате атак правительственных войск Сирии и РФ.