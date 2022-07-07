В Евросоюзе газ и атомная энергия станут «зелеными» технологиями

Теперь блокировка признания газа и атомной энергии «зелеными» возможна лишь в том случае, если правом вето воспользуются не менее 20 из 27 стран Евросоюза. Эксперты считают такой вариант весьма маловероятным. Это означает, что таксономия — список технологий, которые инвесторы получат право продвигать на рынке как «зеленые», может вступить в силу уже с 2023 года.

Спорные виды энергии

Франция находится в авангарде сил, выступающих за признание атомной энергетики экологической. Атомная энергия не приводит к выбросу вредных для климата «парниковых газов», но в то же время является источником радиоактивных отходов. Со своей стороны целый ряд стран ЕС, в том числе Польша, считают газ меньшим злом для экологии, чем уголь.

В ЕС в этом году уже вступили в силу менее спорные правила таксономии, касающиеся в числе прочего электромобилей и реновации зданий.