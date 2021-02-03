В Евросоюзе миллионы людей живут в нищете — спецдокладчик ООН

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Европейский союз не смог добиться поставленной цели и к 2020 году вызволить из нищеты 20 млн человек. Решительно пересмотреть свою социально-экономическую политику призвал Евросоюз спецдокладчик ООН по проблеме крайней нищеты Оливье де Шуттер, сообщает Центр новостей ООН.

Оливье де Шуттер напомнил, что в 2019 году 21,1% населения (92,4 млн человек), то есть каждый пятый житель Евросоюза, жили на пороге бедности. Причем 20,4 млн из них — люди, у которых есть работа. В нищете проводят детство 23,1% (19,4 млн) детей.

Поскольку до недавнего времени в Евросоюзе наблюдался стабильный экономический рост и сокращение безработицы, единственное объяснение такого положения Одивье де Шуттер видит в том, что преимущества экономического роста распределялись неравномерно.