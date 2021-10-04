В Евросоюзе обсудят рост цен на энергию

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Высокие цены на энергию серьезно давят на покупательную способность жителей Евросоюза, руководство ЕС должно подумать, как смягчить ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

«Текущее повышение цен происходит во время продолжающегося восстановления от пандемии COVID-19, которая нанесла серьезный ущерб нашей экономике и обществу. Высокие цены на энергию создают серьезное давление на покупательную способность наших граждан. Многие семьи все еще ощущают последствия пандемии. В краткосрочной перспективе нам необходимо сосредоточить внимание на насущных проблемах наших домашних хозяйств, промышленности и малых и средних предприятий. Это, прежде всего, ответственность государств-членов ЕС. Но нам нужно обсудить, чем может помочь Евросоюз», — сказал он.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах ЕС необходимо продолжать значительно увеличивать инвестиции в инновации и чистую энергию, сказал Лейтс.

«Нынешняя ситуация еще раз подчеркивает важность определения амбициозного и реалистичного пути к достижению наших коллективных климатических целей на 2030 и 2050 годы», — подчеркнул он.

Председатель Евросовета Шарль Мишель включил в повестку дня саммита глав государств Евросоюза, который пройдет 21-22 октября, вопрос роста цен на энергию, отметил Лейтс.