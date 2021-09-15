В Евросоюзе обсуждают форму своего представительства в Кабуле

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Евросоюз пока еще не определился с формой своего представительства в Кабуле после формирования радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) нового правительства в Афганистане. Об этом во вторник заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, передает ТАСС.

«У нас нет никакой другой возможности повлиять на ситуацию [в Афганистане], кроме как взаимодействовать с талибами, но взаимодействовать — это не значит признавать, — отметил он. — Однако это значит разговаривать». Он подчеркнул, что будущее взаимодействие с талибами будет «определяться их действиями».

По его словам, страны ЕС также обсуждают вопрос о том, в какой форме мог бы быть представлен Евросоюз в Кабуле, если сложатся необходимые условия.