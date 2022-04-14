В Евросоюзе одобрили третий транш военной помощи Украине

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Совет Европейского Союза утвердил выделение третьего транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира (EPF) на поставку вооружения Украине. Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на пресслужбу ЕС.

Сообщается, что 500 млн евро будут прибавлены к ресурсам, мобилизованным ранее в рамках EPF для Украины. Таким образом бюджет помощи утроится и возрастет до 1,5 млрд евро.

«Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовится к наступлению на востоке Украины, очень важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население и предотвратить дальнейшие страдания», — прокомментировал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Выделенные ЕС средства предназначены для поставок не только вооружения, но и средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, а также военного оборудования для доставки смертоносной силы в оборонных целях.

Предыдущие меры помощи Украине были согласованы с Евросоюзом 28 февраля и 23 марта.