default image
Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

Подробнее...
default image
В Сейме отменили часть праздничных мероприятий , посвященных 11 марта

Подробнее...
default image
В Британии зафиксировали первый случай передачи COVID-19 в стране

Подробнее...
default image
ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса рекомендуется отложить стодневки, другие школьные мероприятия

Подробнее...
default image
Коронавирус добрался до Мексики

Подробнее...
default image
На ярмарке Казюкаса отменят некоторые мероприятия

Подробнее...
default image
В Евросоюзе отметили рост числа запросов на получение убежища

Подробнее...
default image
Перевозчики: риск коронавируса для транспортного сектора – очень велик

Подробнее...
default image
Болгария усилила охрану границы

Подробнее...
default image
Президент Литвы Г.Науседа призывает жителей сохранять спокойствие

Подробнее...
default image
Инфицированных коронавирусом будут лечить в пяти больницах Литвы

Подробнее...
default image
В Берлине из-за коронавируса отменяют выставку туристических услуг ITB

Подробнее...
default image
Tez Tour прекращает полеты в Верону, Novaturas – в Бергамо

Подробнее...
default image
Швейцарскую деревню могут эвакуировать на 10 лет из-за свалки оружия

Подробнее...
default image
Голландская железная дорога выплатила семьям жертв Холокоста 32 млн евро компенсаций

Подробнее...
default image
Вернувшиеся полупустым самолётом из Милана литовцы прошли дезинфекцию

Подробнее...
default image
День защитника Отечества: память жива

Подробнее...
default image
Изменения в социальной сфере для лиц с ограниченными возможностями

Подробнее...
default image
Хватит прикрываться Брекситом

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Евросоюзе отметили рост числа запросов на получение убежища

Nuotrauka BFL/Saulius Žiūra

Число запросов на получение убежища в странах Европейского союза выросло на 13% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, говорится в опубликованном в среду докладе Европейского бюро поддержки в сфере убежища.

«Впервые с 2015 года число запросов выросло по сравнению с предыдущим годом», — говорится в документе. Этот рост был обусловлен не за счет нелегальной миграции, а из-за заявок граждан государств, имеющих право на безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны. Речь идет о странах Латинской Америки, прежде всего, Венесуэле.

Всего в странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии в 2019 году было подано более 714 тысяч заявок на предоставление убежища. В 2018 году этот показатель составил 635 тысяч.
Лидерами по числу заявок стали выходцы из Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

Позитивное решение по предоставлению убежища было принято в 33% случаев. Самый высокий процент удовлетворенных заявок (более 80%) отмечен у соискателей из Сирии, Йемена и Эритреи, самый низкий — у выходцев из Западных Балкан и Латинской Америки.

реклама

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600