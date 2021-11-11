В Евросоюзе ответили Лукашенко на угрозы по газу

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В Евросоюзе ответили на угрозу Александра Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу через Беларусь, сообщает ТАСС в четверг, 11 ноября.

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, — и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Он подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в первую оборонную концепцию блока, которая будет утверждена в 2022 году.

Сегодня Лукашенко поручил МИД предупредить ЕС о том, что если будет введен новый пакет санкций, то Беларусь перекроет транзит газа в Европу.