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В Евросоюзе полностью отказались от пластиковой посуды

Nuotrauka www.pixabay.com

Страны Европейского союза полностью отказались от использования некоторых одноразовых товаров из пластика, сообщил европейский комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в своем Twitter.

Политик уточнил, что в Евросоюзе теперь не будут производиться, использоваться и закупаться одноразовая пластиковая посуда, ватные палочки, соломинки для коктейлей и пластиковые палочки для воздушных шаров.

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Соответствующий закон был принят в Европарламенте еще в 2019 году, срок реализации отказа от одноразового пластика был дан до 3 июля 2021 года. 

freecity.lv

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