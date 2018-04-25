В Евросоюзе прокомментировали национальную забастовку в Беларуси

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Евросоюз продолжает внимательно следить за ситуацией в Беларуси и напоминает, что забастовка, которую пытается организовать оппозиция, является фундаментальным правом трудящихся, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Что касается призывов к забастовке… Мы за этим внимательно следим, хотим напомнить, что право на эту акцию — это фундаментальное право, которое должно соблюдаться», — сказал Стано на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о включении президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционные списки Евросоюза, он отметил, что «такая работа продолжается». «Работа продолжается в рамках Совета ЕС. Обсуждается второй этап санкций», — сказал он. По словам Стано, список будет обнародован сразу после того, как европейские страны достигнут по нему согласия.

После того, как Александр Лукашенко не выполнил требования ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской, в стране была объявлена национальная забастовка.