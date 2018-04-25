В Евросоюзе согласовали бюджет на 2020 год

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Европейский парламент и представители 28 стран членов Евросоюза достигли вечером в понедельник, 18 ноября, соглашения о бюджете ЕС на 2020 год.

Поступления в бюджет составят 168,7 миллиарда евро. Это на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года. Согласованная сумма финансовых поступлений является компромиссом между требованием Европарламента (171 миллиард евро) и пожеланиями стран-плательщиков (166,8 миллиарда евро).

Общая сумма расходов будет составлять 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий. В то же время на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий. Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы.

«Он поможет создать рабочие места, встретить лицом к лицу климатические изменения и распространить инвестиции по всей Европе», − заявил он.

Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, по данным агентства dpa, назвали новый бюджет «хорошим компромиссом».

Между тем еще не исключен вариант «жесткого» Brexit , который, как утверждают эксперты, может привести к нехватке 16,5 миллиарда евро в бюджете ЕС. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 миллиарда евро.