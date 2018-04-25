  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Д.Грибаускайте обсудила с президентом Исландии вопросы сотрудничества и политики

Подробнее...
default image
В приютах для бездомных Европы все больше женщин и детей

Подробнее...
default image
Г.Науседа открыт диалогу с Беларусью, но не заступит за красные линии

Подробнее...
default image
СБ ООН соберется для обсуждения заявления США по поселениям

Подробнее...
default image
Журнал "Top": Самые богатые литовцы - Н.Нумавичюс, М.Райла и Г.Жемялис

Подробнее...
default image
НАТО признает космос своей новой оперативной сферой

Подробнее...
default image
Неринга Венцкене во вторник вышла на свободу

Подробнее...
default image
В Евросоюзе согласовали бюджет на 2020 год

Подробнее...
default image
Р.Кароблис в Швеции будет координировать свои действия со странами региона

Подробнее...
default image
Й.Жукас: Россия была особенно заинтересована в обмене шпионами

Подробнее...
default image
В Польше сегодня работает более миллиона мигрантов

Подробнее...
default image
В ЕС утвердили решение о подписании визового договора с Беларусью

Подробнее...
default image
Главы государств обсудят отношения с Украиной и Беларусью

Подробнее...
default image
В Кремле прокомментировали критику Лукашенко союза с Россией

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис: Наша задача - объединить Европу в вопросе Украины

Подробнее...
default image
На территории бывшей тюрьмы в Вильнюсе - творческие мастерские

Подробнее...
default image
Лукашенко: я не подпишу ни один документ с Россией, если он будет противоречить нашей Конституции

Подробнее...
default image
Железнодорожную станцию в Амстердаме построили за три дня (видео)

Подробнее...
default image
В четверг и пятницу Вильнюс посетит президент Польши А.Дуда

Подробнее...
default image
МИД: задолженности экс-посла Грузии вредят репутации дипломатов

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Евросоюзе согласовали бюджет на 2020 год

Фото из открытых интернет – источников

Европейский парламент и представители 28 стран членов Евросоюза достигли вечером в понедельник, 18 ноября, соглашения о бюджете ЕС на 2020 год. 

Поступления в бюджет составят 168,7 миллиарда евро. Это на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года. Согласованная сумма финансовых поступлений является компромиссом между требованием Европарламента (171 миллиард евро) и пожеланиями стран-плательщиков (166,8 миллиарда евро). 

Общая сумма расходов будет составлять 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий. В то же время на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у Брюсселя в последние месяцы немало разногласий. Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы. 

«Он поможет создать рабочие места, встретить лицом к лицу климатические изменения и распространить инвестиции по всей Европе», − заявил он. 

Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, по данным агентства dpa, назвали новый бюджет «хорошим компромиссом». 

Между тем еще не исключен вариант «жесткого» Brexit , который, как утверждают эксперты, может привести к нехватке 16,5 миллиарда евро в бюджете ЕС. По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 миллиарда евро. 

korrespondent.net

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600