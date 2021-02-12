В Евросоюзе вакцинацию прошли 1,5% населения

Джентилони не исключил и возможности позитивного развития ситуации, включая экономический эффект от инновационных инвестиций в новые отрасли экономики, которые начали развиваться в условиях пандемии.

Он заявил, что Еврокомиссия в своем зимнем прогнозе исходит из выполнения задачи вакцинации 70% взрослого населения ЕС к лету 2021 года, которую установила ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

Он особенно подчеркнул, что вакцинация 70% населения за оставшиеся до лета 3,5 месяца – «это не прогноз, а исходная предпосылка для прогнозирования».

Джентилони добавил, что, несмотря на медленный старт вакцинации, Еврокомиссия рассчитывает на значительное нарастание ее темпов в ближайшие месяцы.

Напомним, до сих пор доступа к COVID-вакцинам не имеют 2,5 млрд человек в около 130 странах. Об этом говорится в совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.