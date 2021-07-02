В Евросоюзе запустилась общая система COVID-сертификатов

Отныне цифровой ковид-сертификат будет действовать в таких странах, как Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Словакия, Словения и Испания.

На сайте Еврокомиссии поясняется, что цифровой ковид-сертификат является цифровым доказательством того, что человек привит от COVID-19, имеет отрицательный результат теста на коронавирус или переболел COVID-19.

Еврокомиссия также отмечает, что европейский цифровой COVID-сертификат содержит необходимую базовую информацию: имя, дату рождения, дату выдачи сертификата, соответствующую информацию о вакцине, тесте или перенесенном заболевании, а также уникальный идентификатор. Эти данные остаются в сертификате и не сохраняются, когда сертификат проверяется в другом государстве.

Сертификат будет содержать только ограниченную информацию. Страны, которые посетил путешественник, не могут сохранить эту информацию. Проверяется только действительность и подлинность сертификата. Ответственность за все данные о здоровье несут государства-члены, выдавшие европейский цифровой COVID-сертификат.