В Facebook и Instagram больше нельзя желать смерти Путину и Лукашенко

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После давления российских властей Meta изменила свою позицию по освещению событий российско-украинской войны, а именно — все же запретила пользователям из Украины желать смерти Путину и Лукашенко.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ компании.

До этого компания временно изменила свою политику в Украине, чтобы украинцы могли выразить свое возмущение из-за вторжения России и желать Путину и Лукашенко смерти, а также войскам РФ, вовлеченным в это наступление. В тот же день российские власти открыли уголовное производство против соцсетей, а впоследствии заблокировали Instagram на территории страны.