В феврале изменится расписание некоторых поездов в Литве

Ожидается, что этап электрификации на участке Кайшядорис — Радвилишкис будет проведен в период с февраля по май. Она позволит электрифицировать 125 км железнодорожного участка. Следующий этап электрификации запланирован на осень 2023 года на железнодорожном участке Шяуляй-Клайпеда.

«Эти работы необходимы для того, чтобы через несколько лет совершенно новые электропоезда курсировали по самой важной железнодорожной артерии, и мы смогли предложить нашим клиентам совершенно новый опыт путешествий. Мы сосредоточимся на обеспечении бесперебойного и четкого информирования клиентов во время запланированных перерывов в движении, и будем работать с другими перевозчиками, чтобы люди, пользующиеся общественным междугородним транспортом, как можно меньше пострадали от изменений. Во время перебоев в движении поездов будут сохранены основные утренние и вечерние рейсы», — говорит Линас Баужис, генеральный директор LTG Link.

Во время работ по электрификации, с понедельника по субботу, из Вильнюса в Клайпеду можно будет доехать дважды утром, а из Клайпеды в Вильнюс — один раз утром и один раз вечером. Поезда также будут курсировать по сокращенному дневному маршруту Клайпеда — Шяуляй. Маршрут Каунас — Шяуляй отменен с понедельника по субботу. По воскресеньям маршруты Вильнюс-Клайпеда и Каунас-Шяуляй будут работать в обычном режиме.

Ожидается, что по воскресеньям поезда будут ходить в максимально разрешенном размере. Если это необходимо и технически осуществимо, в дни пиковых нагрузок количество поездов может быть увеличено.

Клиентам, планирующим свои поездки, предлагается проверить на сайте компании www.LTGLlink.lt, в мобильном приложении или других каналах LTG Link конкретные изменения в интересующих их поездах.