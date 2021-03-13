В феврале количество рейсов в Литве сократилось на 60%

Фото „Oro navigacijа“

Невзирая на заметную в последние недели активизацию авиарейсов, в феврале количество рейсов в Литве все еще оставалось низким – по сравнению с февралем 2020-ого потоки рейсов сократились на 60% – почти до 6,9 тыс. рейсов, а число транзитных рейсов сократилось на 56% до 5,6 тыс. рейсов, сообщила литовская авиадиспетчерская компания Oro navigacija.

Временный гендиректор компании Редвида Четкаускене сообщила, что активизация рейсов в начале марта дает надежды.

«Хотя статистика февраля все еще не демонстрирует признаков оживления, активизация потоков рейсов в первые недели марта дает надежды не только авиационному сектору, но и людям, которых ограничения на поездки затронули в большей степени», – отметила Р. Четкаускене в пресс-релизе.