В феврале умерло 3,7 тыс. человек – на одну пятую больше, чем в прошлом году

В этом феврале в Литве умерло более 3,7 тыс. человек — на одну пятую больше, чем за такой же месяц прошлого года, показывают обнародованные в среду данные Департамента статитики.
В феврале умерло 3740 человек, в феврале прошлого года — 3085.
В феврале этого года также родилось на одну десятую меньше человек — 1624 (в прошлом году — 1808).
Число эмигрировавших из страны в феврале по сравнению с прошлым годом увеличилось, между тем иммигрантов было меньше: в страну приехало 2499 человек, из них почти половина (1193) – граждане Литвы, уехало — 2494, из них более половины (1271) — граждане Литвы.
В феврале прошлого года в Литву иммигрировало 3810 человек, эмигрировало 2129 человек.
Численность населения Литвы в феврале сократилась примерно на 2,1 тыс. человек: в начале февраля численность населения была 2 792 155 человек, в начале марта — 2 790 044 человек.