В феврале умерло 3,7 тыс. человек – на одну пятую больше, чем в прошлом году

Фото pixabay.com

В этом феврале в Литве умерло более 3,7 тыс. человек — на одну пятую больше, чем за такой же месяц прошлого года, показывают обнародованные в среду данные Департамента статитики.

В феврале умерло 3740 человек, в феврале прошлого года — 3085.

В феврале этого года также родилось на одну десятую меньше человек — 1624 (в прошлом году — 1808).