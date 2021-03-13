В феврале выросло на треть количество инцидентов с дезинформацией

По данным армии, в конце февраля была нейтрализована «комплексная информационная операция, направленна против Литвы и Польши», целью которой была дискредитация политиков обеих стран, СМИ и военных США. ВИЛЬНЮС, 10 марта, BNS – Аналитики Департамента стратегической коммуникации литовской армии отмечают, что в феврале количество инцидентов с дезинформацией выросло на треть.

По данным армии, в феврале в информационном пространстве Литвы в целом фиксировались 382 случая информационной деятельности с признаками негативной информации.

«По сравнению с данными за шесть последних месяцев количество инцидентов дезинформацией выросло почти на 32%», – говорится в сообщении.

По данным армии, в конце февраля была нейтрализована «комплексная информационная операция, направленна против Литвы и Польши», целью которой была дискредитация политиков обеих стран, СМИ и военных США.

Военные аналитики считают, что операцией пытались «целенаправленно воздействовать на доверие общества Литвы и Польши к оборонным ведомствам собственных стран и официальным СМИ».

«С учетом интенсивности, периодичности и содержания, основными мишенями дезинформации с 1 по 28 февраля было стремление Литвы осуществлять внешнюю политику, основанную на принципе верховенства права и демократии, активно участвовать в процессе укрепления НАТО и искать возможности для учреждения нового военного полигона», – отмечают вооруженные силы (ВС).

Также отмечается, что распространители дезинформации нацелились на действия Литвы по обеспечению энергетической самостоятельности и отключению от энергокольца БРЭЛЛ, на Клайпедский терминал сжиженного природного газа и на «повседневные процессы социально-экономической политики».

Военные аналитики отмечают, что одной из важнейших тем, эскалация которых была в февраля, оставались отношения Литвы и Беларуси.

«Литву и далее продолжают обвинять в попытках дестабилизировать положение и вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в «антибелорусской» внешней политике, в мнимом давлении на соседнее государство. Эти утверждения часто связываются с экономическими и социальными «потерями» Литвы по причине занимаемой позиции. Утверждалось, что Литва утратила транзит грузов Беларуси и России и стабильные доходы, и «слепо» применяет санкции, не жалея собственных граждан, работающих в принадлежащем Беларуси санатории Belorus. Поэтому якобы такая же судьба ожидает и работников Клайпедского порта», – отмечают эксперты.

В конце февраля активно предавалось гласности не соответствующее историческим фактам исследование Александра Дюкова об одном из лидеров Восстания 1863 года Константина Калиновского о том, что эта историческая личность якобы была убийцей, преступником и слугой «империалистической» Польши, искусственно навязываемым Беларуси как народный герой. Также, по данным аналитиков, принижалась и память Тадеуша Костюшки, распространялась ложь о том, что якобы он был «палачом белорусского народа, пролившим кровь множества людей».

Отмечается и активизация внимания распространителей дезинформации к отношениям Литвы и России, на это могла повлиять активная позиция Литвы по нарушению прав человека в России, отказ приобретать созданную в России вакцину «Спутник V» и политика в отношении государств Восточного партнерства ЕС.

«Литву и другие государства Балтии обвиняют в русофобии, нарушениях прав человека, ограничениях свободы, в действии по указке США. Имела место агрессивная реакция на визиты литовских политиков в Украину, Молдавию, Грузию, которые якобы продемонстрировали «имперские» амбиции нашей страны», – говорится в сообщении.

Также фиксировались лживые нарративы о Белорусской АЭС, членстве в НАТО, защите конституционных основ и на другие темы с целью воздействовать на литовское общество, «снизить лояльность граждан по отношению к государству, доверие к ведомствам страны и важности членства в НАТО».

По мнению военных, враждебная информация распространялась целенаправленно, с целью создать настроения недоверия и разочарования в государстве, ввести в заблуждение, расколоть общество, противопоставить друг другу жителей Литвы.