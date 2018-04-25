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В Финляндии главой правительства станет самая молодая в мире премьер

Фото Sanna Marin /facebook

В Финляндии новым премьер-министром станет 34-летняя Санна Марин, ранее возглавлявшая министерство транспорта и связи. Об этом сообщает Yle в понедельник, 9 декабря.

Марин избрали по результатам голосования совета уполномоченных Социал-демократической партии. Ее поддержали 32 партийцы. На пост премьера также претендовал руководитель парламентской фракции СДП Антти Линдтман.

Впервые Финляндией будет управлять «женская пятерка»: лидеры всех партий, входящих в коалицию, также женщины.

Вероятно парламент проголосует за кандидатуру Марин во вторник. Далее президент назначит новое правительство.

Напомним, что ранее предыдущий премьер-министр Финляндии подал в отставку. По его словам, причиной отставки «стали разногласия в коалиции в связи с прошедшей забастовкой работников государственной почтовой службы».

korrespondent.net

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