В Финляндии и Норвегии обнаружены ранее неизвестные мутации коронавируса

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию Yle, финская сеть лабораторий Vita Laboratoriot сообщила об обнаружении новой уникальной мутации коронавируса.
Новый штамм получивший код Fin-796H обнаружен в пробах, взятых на юге Финляндии.
Пока ученые не могут предоставить подробные данные об особенностях нового штамма. Впрочем, эксперты подчеркивают, что в нём найдены некоторые мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов. По мнению экспертов лаборатории Vita Laboratoriot, комбинация этих мутаций ранее нигде не встречалась.
Вариация была обнаружена у одного из пациентов на прошлой неделе, так что пока ничего неизвестно ни о степени заразности и распространения, ни о воздействии вакцины на новый штамм, заключают ученые.
В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса, получившую название B.1.525, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NRK.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано около 10 случаев заражения этим штаммом. «Мы пока не знаем, является ли он более заразным, но такое может быть», — сказала директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд.
Медики считают, что у нового штамма есть сходство с британской и южноафриканской мутациями. Сейчас в Норвегии зарегистрировано уже более 700 случаев заражения британским и южноафриканским штаммами.
Лине Вольд отметила, что новую мутацию будут держать под наблюдением. Постоянное выявление новых вариантов коронавируса естественно, так как вирусу в процессе его жизни свойственно мутировать, подчеркнула директор департамента.