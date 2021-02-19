В Финляндии и Норвегии обнаружены ранее неизвестные мутации коронавируса

Пока ученые не могут предоставить подробные данные об особенностях нового штамма. Впрочем, эксперты подчеркивают, что в нём найдены некоторые мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов. По мнению экспертов лаборатории Vita Laboratoriot, комбинация этих мутаций ранее нигде не встречалась.

Вариация была обнаружена у одного из пациентов на прошлой неделе, так что пока ничего неизвестно ни о степени заразности и распространения, ни о воздействии вакцины на новый штамм, заключают ученые.