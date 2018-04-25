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TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

В Финляндии из-за непогоды тысячи потребителей остались без электричества

  • Фото pixabay.com

В ряде районов южной и центральной Финляндии тысячи пользователей остались без электричества из-за мокрого снега. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в области Канта-Хяме: здесь без электроснабжения остались 27 тыс. пользователей. Это число, вероятно, возрастет, поскольку в регионе по-прежнему наблюдаются сложные погодные явления, а порывы ветра, по прогнозам синоптиков, вечером 18 декабря усилятся.

Финский метеорологический институт (FMI) опубликовал штормовое предупреждение для Финского залива. Ожидается, что скорость ветра в акватории залива будет достигать 23 м/с, создавая опасность для морских перевозок. Также прогнозируются волны высотой более 4 м.

Водителей предупреждают о сложных дорожных условиях из-за сильных метелей на юге, востоке и в центральной части Финляндии.

belta.by

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