В Финляндии молодежь откладывает создание семьи из-за низких доходов

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В Финляндии многие молодые люди откладывают создание семьи и заведение детей, что частично связано со слабым финансовым положением.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, к такому заключению пришли по результатам опросов, проведенных крупной профсоюзной организацией «Конфедерация профессионалов Финляндии». Согласно данным организации, около пятой части из более чем 3000 респондентов назвали финансовые проблемы причиной своего решения отложить рождение ребенка.

Опасения по поводу дохода и трудовой жизни были распространены, особенно среди респондентов женского пола, тогда как респонденты-мужчины также указали на отсутствие подходящего партнера в качестве причины для отказа от создания семьи. В целом, почти треть респондентов в возрасте до 35 лет сказали, что их слабое финансовое положение способствовало их решению отложить рождение ребенка.

Двумя наиболее распространенными причинами, указанными всеми респондентами, были личные финансы (20%) и отсутствие подходящего партнера (19%).