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В Финляндии начались крупномасштабные военные учения

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, Силы обороны Финляндии начали военные учения с участием 12 000 солдат, которые продлятся до 4 декабря. Учения проходят на юго-востоке, а также в Финском заливе.

Маневры, получившее название «Каакко 19», направлены на проверку готовности Сил обороны Финляндии реагировать на изменчивую, быстро меняющуюся ситуацию. В учениях принимают участие 6200 призывников, 3200 резервистов и 2600 человек регулярной армии и пограничников.

В связи с тем, что в учениях, проходящих на море и в прибрежных районах с участием всех видов войск, предупреждены жители ряда регионов. В учениях задействованы десять судов Военно-морских сил, корабли береговой охраны, а также ВВС страны.

Примечательно, что учения совпадают с 80-й годовщиной начала военных действий между Финляндией и Советским Союзом в конце ноября 1939 года. Поэтому во время учений в Финляндии будет отмечаться годовщина начала войны. В Хельсинки, как ожидается, президент Финляндии Саули Ниинистё возложит венок к мемориалу войны.

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