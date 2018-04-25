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В Финляндии построят «Республику Санта Клауса», где круглый год будет идти снег

Фото pixabay.com

Норвежское издание BarentsObserver пишет, что на севере Финляндии построят тематический развлекательный парк Republic of Santa Claus.

Он расположится в 20 км от Рованиеми. Планируется, что между аэропортом Рованиеми, деревней Санта Клауса и новым тематическим парком построят монорельс.

В парке будет три тематические зоны — одна из них будет посвящена рождеству, культуре и традициям его празднования. Вторая зона будет представлять собой огромный шар, внутри которого построят дома для гостей и рестораны и где круглогодично будет идти снег и сверкать северное сияние. Третья зона будет посвящена SPA-отдыху — тут устроят «самую большую саунную деревню в мире».

Планируется, что инвестиции в проект составят около миллиарда евро, среди инвесторов — компании из США, Европы и Азии. Парк сможет принимать 10 млн посетителей в год. О сроках реализации проекта пока не сообщается.

tourister.ru
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