В Финляндии построят «Республику Санта Клауса», где круглый год будет идти снег

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Норвежское издание BarentsObserver пишет, что на севере Финляндии построят тематический развлекательный парк Republic of Santa Claus.

Он расположится в 20 км от Рованиеми. Планируется, что между аэропортом Рованиеми, деревней Санта Клауса и новым тематическим парком построят монорельс.

В парке будет три тематические зоны — одна из них будет посвящена рождеству, культуре и традициям его празднования. Вторая зона будет представлять собой огромный шар, внутри которого построят дома для гостей и рестораны и где круглогодично будет идти снег и сверкать северное сияние. Третья зона будет посвящена SPA-отдыху — тут устроят «самую большую саунную деревню в мире».

Планируется, что инвестиции в проект составят около миллиарда евро, среди инвесторов — компании из США, Европы и Азии. Парк сможет принимать 10 млн посетителей в год. О сроках реализации проекта пока не сообщается.