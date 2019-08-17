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В Финляндии разоблачили крупнейшее отмывание денег

Фото из открытых источников

Полиция Финляндии крупнейшее в истории страны отмывание денег в 140 миллионов евро. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle.

Как сообщается, по делу предъявлено обвинение двум гражданам Эстонии. Полиция считает, что отмытые деньги принадлежат российской организованной преступной группировке, представителей которой не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

По словам инспектора уголовной полиции Ярмо Койстинена, средства отмывали через финскую строительную компанию HTR Talonrakennus Oy.

Дело начали расследовать в 2014 году. Тогда на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего через несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро. Банки обратились в полицию из-за подозрительных переводов.

Обвиняемые эстонцы отрицают вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие установило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

Ранее СМИ сообщили, что бывший президент Украины Виктор Янукович использовал шведский Swedbank для вывода денег из страны. 

В апреле глава правления банка Ларс Идермарк ушел в отставку.

korrespondent.net

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