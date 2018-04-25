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В Финляндии с 19 сентября упростят карантинные ограничения для въезда в страну

Фото pixabay.com

В Финляндии с 19 сентября будут смягчены введенные ранее в связи с пандемией коронавируса ограничения для въезда в страну, сообщает телерадиокомпания ERR.

Обязательное требование самоизоляции при въезде в страну не будет действовать для приезжих из стран с числом заражений коронавирусом до 25 на 100 тыс. жителей в течение двух недель. В соответствии с действующими ограничениями в Финляндию без карантина могут въезжать жители стран, где фиксируется не более восьми случаев заражения на 100 тыс. человек за последние 14 дней.

Кроме того, в Финляндии намерены ввести требование для туристов — предъявлять на въезде в страну справку о негативном тесте на COVID-19, выданную в стране отправления.

belta.by

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