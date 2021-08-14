В Финляндии ужесточают ограничения

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщение телеканала Yle пишет, что в столичном округе Финляндии вводят ограничения из-за распространения COVID-19.

Так, в Хельсинки и окрестных населённых пунктах будет запрещено собираться группами более 25 человек в помещениях и более 50 человек на улице. Соцдистанция должна составлять два метра, в частности, в спортивных секциях.

Ограничения вступят в силу 20 августа и будут действовать до 12 сентября.