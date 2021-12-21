В Финляндии впервые за 40 лет запустили новую АЭС

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Третий блок АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии запущен сегодня утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию — оператора станции Teollisuuden Voima (TVO).

«Реактор АЭС «Олкилуото-3″ запущен. Это был исторический момент. В Финляндии в последний раз новая АЭС вводилась в эксплуатацию более 40 лет назад… После начала регулярной выработки станция будет поставлять порядка 14% от общего объема электроэнергии Финляндии», — говорится в сообщении.

Мощность станции будут повышать постепенно, выработка электричества начнется в январе на мощности 30%, начало регулярного производства запланировано на июнь. Центр ядерной и радиационной безопасности Финляндии выдал разрешение на запуск реактора АЭС «Олкилуото-3» на прошлой неделе.